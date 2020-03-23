Правительство Нидерландов в связи с пандемией коронавируса приняло решение запретить проведение публичных встреч и массовых мероприятий вплоть до 1 июня.

Как передает hartvannederland.nl, речь идет уже о группах от трех человек. Если полиция заметит, что собралась такая или более крупная компания, она будет обязана вмешаться.

Среди других мер, объявленных министром юстиции и безопасности страны Фердинандом Грапперхаусом, ужесточение правил карантина. Так, если у одного члена семьи поднимется температура, все его родственники должны будут оставаться дома.

Мэры городов получат возможность закрывать заведения, где собирается слишком много людей. А полиция будет выписывать штрафы нарушителям.

Как сообщала "Страна", недавно от обсуждения коронавируса в парламенте упал в обморок министр здравоохранения Нидерландов.

Также мы писали, что в Нидерландах закрыли музеи, школы, кафе и не советуют ходить к бабушкам и дедушкам.