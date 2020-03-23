"Страна" опубликовала видеозапись репортажа, сделанного на Центральном железнодорожном вокзале Киева, куда 23 марта прибыл поезд с украинцами из столицы Латвии.

Корреспондент показал, как было организовано оцепление поезда, а также пообщался с некоторыми его пассажирами, вернувшимися из стран Балтии.

Один из пассажиров заверил, что организация встречи состава была прекрасной, медики проверили состояние здоровья людей.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Еще одна пассажирка сообщила корреспонденту, что распространенная в СМИ информация о том, что в поезде было много людей с высокой температурой, не соответствует действительности.

Ранее "Страна" писала, что поезд состоял из 13 вагонов и прибыл в Киев в 15:45.

Мы также рассказывали, что пяти пассажирам состава сделали тесты на коронавирус, и они оказались отрицательными.