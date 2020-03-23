Кабинет министров принял постановление, которым с завтрашнего дня запрещается принятие и оправление всех самолетов с людьми, которые совершают поездки с туристической целью.

Также принято решение о закрытии всех аэропортов, кроме "Борисполя" и аэропорта во Львове как резервного.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

"В соответствии со статьей 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и с учетом постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, Кабинет Министров Украины постановляет:

Запретить с 12 ч. 00 мин. 24 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года:

- принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки лиц, осуществляющих путешествие с туристической целью;

- принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, кроме перевозок, осуществляемых через государственное предприятие "Международный аэропорт" Борисполь "или в случае невозможности принятия и отправки воздушных судов государственным предприятием" Международный аэропорт "Борисполь" - через государственное предприятие "Международный аэропорт" Львов "имени Даниила Галицкого" в качестве резервного.

В случае необходимости удовлетворения государственных нужд принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством.

Ранее "Страна" сообщала, что аэропорт Борисполь закроет основной терминал D на период карантина.

Также мы писали, что украинские туристы застряли в аэропорту Шри-Ланки.