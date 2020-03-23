В партийном чате депутатов "Слуги народа" известили, что в четверг пройдет внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на депутатов от фракции "Слуги народа".

"Как сообщили "Стране" депутаты от "Слуги народа", в партийном чате их известили о том, что внеочередное заседание Рады будет в четверг", - пишет канал.

Напомним, в последний раз на внеочередное заседание Верховная Рада собиралась 17 марта. Тогда в повестке дня заседания было принятие законопроекта о предупреждении распространения коронавирусной болезни.

Ранее "Страна" рассказывала о регистрации в Раде законопроекта о проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции.

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