Всемирная организация здравоохранения опровергла миф о том, что привитые от сезонного гриппа люди лучше переносят коронавирус COVID-19 или болеют им в легкой форме. По данным ВОЗ, наука не подтверждает эту информацию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.



"Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта", - сказал Язаревич.

Также эксперт добавил, что нет научных доказательств возможности передачи нового вируса через воду из-под крана.

Ранее "Страна" публиковала результаты исследования, согласно которому коронавирус не возник на рынке морепродуктов в Китае, а имел множество неопознанных источников, после чего попал на рынок.

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