Сегодня, 24 марта, Украина и мир продолжаются бороться с пандемией коронавируса. В стране 84 инфицированных Covid-19, трое скончались, он человек вылечился.

Уже второй день проезд в наземном транспорте Киева осуществляется только по спецпропускам. Регионы страны вводят режим чрезвычайной ситуации.

С 12 часов сегодняшнего дня до 3 апреля Кабмин запретил принятие и отправку пассажирских самолетов с туристической целью. Все остальные борты будут приземляться только в столичный "Борисполь", в качестве запасного аэродрома может использоваться аэропорт "Львов".

В целом число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 330 тыс, скончались 14,5 тысяч. Социальное дистанцирование и пребывание дома - те главные защитные меры, которые помогут победить пандемию, сообщил вчера вечером глава ВОЗ.

В этот день мы входим с ростками надежды на то, что чрезвычайное положение в Украине не объявят - такую возможность пока исключил премьер Денис Шмыгаль. Он также опроверг планы уйти в дефолт, чтобы не отдавать долги МВФ.

Как Украина и другие страны мира борются с коронавирусом - следите в нашей хронике событий, этот материал обновляется.

10:02 Минздрав сообщил о новом случае коронавируса. Теперь их 84 по Украине.

10:00 Трамвай номер 1. Маршрут Михайловская Борщаговка - Старовокзальная. На остановке открывают только одну дверь, возле которой стоит девушка-полицейский. Она пропускает всех, кто предъявляет любой документ: паспорт, пенсионное, распечатка с места работы. Не пропускают тех, кто без маски. Если маски нет, предлагают прикрыть рот шарфом. Также сотрудница полиции следит за тем чтобы никто не снимал маску в салоне.

9:46 В Украине продолжают одевать машины в маски. Место действия - Иллинцы, Винницкая область.

9:42 Журналист Вячеслав Чечило напоминает о важных вещах, которые ушли из внимания в последнее время.

"Из-за коронавируса мы начали забывать о действительно важных вещах.

На каком языке должен разговаривать врач?

Паска или кулич?

Мы больше не красим мосты и не плетем дидухов из соломы, не поем гимн.

Не обновляем Миротворец.

Более того, стыдливо делаем вид, что не замечаем, как принимаем помощь от коммунистического Китая.

Все, за что мы боролись 6 лет, стало не важным и никому не нужным. Коронавирус подрывает основы нашей идентичности и с этим нужно что-то срочно делать, панове".

9:31 Теперь коронавирусные сводки МОЗ будет публиковать каждый день в 10 часов утра.

9:22 Что происходит во время карантина рядом с Киевом.

"Чем дальше от Киева, тем меньше формализма, хоть все как бы и понимают.

В Броварах работают не только продуктовые, но и зоомагазины. в некоторые пускают не только по 10 но и по 23 (хоть там насчитал 7 человек) - вероятно стали считать по объему помещения. Там, где по 10, требуют чтобы покупателей пускали только в масках, поскольку именно там рядом административное здание и как бы именно там чего-нибудь не вышло", - пишет блогер Андрей Недзельницкий.

9:15 Новая порция наставлений от доктора Комаровского.

9:12 Священник Олег Винников, который заболел коронавирусом в Тернопольской области, за неделю контактировал с пятью сотнями человек, рассказал зам Авакова Антон Геращенко.

"Он служил, ходил на похороны. Его зовут Олег Винников. Я специально назвал, чтобы все,

кто с ним контактировал, обратились к врачам ", - заявил Геращенко в программе "Факты" на ICTV..

9:07 Корреспондент "Страны" на Южной Борщаговке увидел три автобуса, которые едут по маршруту 56-д Проспект Палладина – Метро Лыбедская. Интервал 10 минут.

Первый не остановился. Во втором было 9 человек, двое без масок. Открыли одну дверь, на входе стоял патрульный, пропускает всех, кто предъявляет хоть какой-то рабочий документ. Специальных пропусков для проезда, которые выдаются КГГА, мы не видели.

Третий автобус также остановился, в нем было восемь человек, еще двое зашли на остановке. Полицейскому они также предъявили какие-то рабочие документы, но не пропуска КГГА. Один из них был без маски.

9:03 В Днепр доставили экспресс-тесты на коронавирус.

8:53 Глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня совершит онлайн-визит в Германию. По сути это будет просто скайп-сессия с немецким коллегой Хайко Маасом. Но решили назвать пафосно.

8:52 В Италии утром сел уже 14-й российский самолет с гумпомощью.

8:48 Украинцам на заметку. В Камбодже начали использовать карантин для того, чтобы ущемлять свободы и активистов.

8:41 Заразившийся коронавирусом в Житомире рассказывает, как он лечится. Видео.

8:31 В киевском транспорте продолжается работа в ограниченном режиме. На остановках много людей.

8:24 В Одессе останавливают общественный транспорт.

8:12 Мининфраструктуры опубликовало видео об украинцах из рижского поезда, который вчера несколько часов проверяли на коронавирус.

08:00 После публикаций в американской прессе о том, что тотальный карантин может обвалить экономику и вызвать куда больше проблем, чем коронавирус, Дональд Трамп призвал американцев выходить на работу.

"Лечение не может быть хуже, чем сама проблема", - заявил Трамп.