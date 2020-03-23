Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что МОК перенесет на другие даты летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.

"На основании имеющейся у МОК информации, было принято решение об отсрочке. Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - цитирует Паунда портал USA TODAY Sports.

Официально перенос Игр будет оформлен в ближайшее время после консультаций МОК с руководством Японии.

В тоже время источник РИА Новости в МОК заявил, что слова Паунда о переносе Олимпиады-2020 являются его личной оценкой, никаких изменений позиций МОК по этому вопросу на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Канада официально отказалась от участия в Олимпиаде-2020.

Также мы писали, что после Канады от участия в Олимпиаде-2020 отказалась и Австралия.