Решение о переносе Олимпиады-2020 из-за пандемии принято - член МОК
Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что МОК перенесет на другие даты летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.
"На основании имеющейся у МОК информации, было принято решение об отсрочке. Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - цитирует Паунда портал USA TODAY Sports.
Официально перенос Игр будет оформлен в ближайшее время после консультаций МОК с руководством Японии.
В тоже время источник РИА Новости в МОК заявил, что слова Паунда о переносе Олимпиады-2020 являются его личной оценкой, никаких изменений позиций МОК по этому вопросу на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что Канада официально отказалась от участия в Олимпиаде-2020.
Также мы писали, что после Канады от участия в Олимпиаде-2020 отказалась и Австралия.