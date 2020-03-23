Уровень оплаты жителями Львова коммунальных услуг по состоянию на 23 марта составил 40% от начисленных платежей. По сравнению с предыдущими месяцами это почти в два раза меньше.

Статистика приведена на сайте Львовского горсовета.

Об уровне задолженности львовян рассказала заместитель городского головы Ирина Маруняк.

"По состоянию на сегодня уровень расчетов за жилищно-коммунальные услуги составляет 40%. Это очень мало, поскольку в предыдущие месяцы он составлял уже более 70%. В январе у нас была оплата 100%, а в феврале –89%", - сказала Маруняк.

По словам чиновницы, если оплата за коммунальные услуги не будет поступать в полной мере, город не сможет рассчитаться с работниками, а также уплатить за электричество, работу лифтов и другие услуги.

В мэрии призвали жителей Львова во время карантина из-за коронавируса оплачивать за услуги онлайн.

"Жители преклонного возраста могут передать квитанции детям или внукам, чтобы те помогли оплатить онлайн", - сказала Маруняк.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада запретила штрафовать и выселять украинцев за просрочку оплаты коммуналки во время карантина.

Также мы писали, что в Киеве продлили срок льготной оплаты коммунальных услуг.