Минздрав Украины сообщил, что в мире нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных.

Об этом говорится в Facebook министерство.

"В сети набирает обороты дискуссия о февральской информационной кампании по предотвращению распространения коронавируса в Украине. В ней, в частности, говорится о подтвержденные МОЗ рекомендациях избегать контактов с животными, которые якобы могут инфицировать человека", - говорится в сообщении.

В связи с этим Минздрав Украины сообщает, что "в мире действительно нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных".

Минздрав объясняет, что бюллетень был разработан предшественниками и по материалам Красного Креста по состоянию на январь-февраль. В министерстве отметили, что важно прежде всего соблюдать гигиену и социальную дистанцию. Также дистанцию надо соблюдать и при выгуле животных, избегать контакта с дикими животными, обрабатывать лапы домашних любимцев после прогулки и контакта с другими домашними животными.

Фото: facebook.com

Напомним, что в ВОЗ предупредили о еще большем ускорении распространения коронавируса в мире.

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