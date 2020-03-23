У народного депутата из фракции "Слуги народа" Руслана Горбенко подтвердился коронавирус. Для постановки диагноза парламентарий делал тест трижды.

О результатах анализов сообщила в Facebook заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Сегодня у нашего коллеги, нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко, выявлен коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить, Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. Поэтому сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - написала Кравчук.

По ее словам, симптомы у Руслана проявились только 19 марта. Она предположила, что 17-го числа на внеочередном заседании Рады он еще не мог заразить коллег. Однако круг его близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. А Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Горбенко, на заседание в последние 14 дней не собирался.

Кравчук успокоила подписчиков известием о том, что "фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет сложнее".

"Пройдем тесты на вирус. Если нужно - кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже свели круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно, решаются именно так", - заверила нардеп.

"Страна" приводила рассказ Горбенко о том, как у него начиналось заболевание: сначала поднялась температура, потом проявился кашель, а затем рентген показал воспаление легких.

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