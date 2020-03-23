Во Львове вводится режим чрезвычайной ситуации. Он начнет действовать в ночь на вторник, 24 марта, с 00:00.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый.

"Внимание! С 00:00 24 марта во Львове и области введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - написал Садовый.

Городской голова добавил, что предприятия города продолжат свою работу.

"Главный вопрос: будут ли завтра работать предприятия, которые работали сегодня? Ответ: да, будут! Решение о закрытии не принималось", - заверил мэр Львова.

Также он пообещал, что позже сообщит больше деталей.

Как писала сегодня "Страна", в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях также ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Киеве такой режим власти объявили три дня назад.