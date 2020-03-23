Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 40 тысяч. За последние два дня оно удвоилось.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные частного исследовательского Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, который ведет статистику заболеваемости, суммируя местные данные по США.

Специалисты университета заявили, что к 23 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах выросло до 41 167 человек. От заболевания умерли 485 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в США заговорили о катастрофических последствиях тотального карантина для экономики. По убеждению тамошних экспертов, вызванная карантином массовая безработица в десятки раз страшнее коронавируса.

Мы также писали, что тесты на Сovid-19 сдали вице-президент США Майк Пенс и его жена.