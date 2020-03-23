Все пассажиры поезда, который привез украинцев из Риги, прошли температурный скрининг. У пяти человек медики установили подозрение на COVID-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Всем пассажирам с подозрением на заболевание провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке.

Результаты быстрых тестов на COVID-19 у всех пяти пассажиров оказались негативными, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено.

Все эвакуированные подписали обязательное информированное согласие на самоизоляцию. За ними будет вестись медико-санитарный надзор.

Людей с поезда по итогу просто выпустили в город, они расходятся по своим автобусам, которые за ними прислали областные администрации, кого-то встречают родственники, кто-то добирается домой самостоятельно.

Как писала "Страна", поезд из Латвии прибыл вечером на Киевский вокзал. В нем находились пассажиры с высокой температурой.

После трех с лишним часов стоянки пассажиров выпустили на перрон.