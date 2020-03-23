Первый случай коронавируса диагностирован в Мукачево. Вирус выявлен у 68-летней жительницы города, чей муж 20 марта вернулся из Италии.

Об этом сообщает Telegram-канал Мукачевской объединенной территориальной громады со ссылкой на медицинский центр "Семья".

Сегодня утром женщина 1951 года рождения, проживающая в микрорайоне Пидгоряны, обратилась к семейному врачу по телефону. Медик сказал ей о необходимости тестирования. Выездная бригада провела забор биоматериала и передала его в Мукачевский ЦРБ. Результат оказался положительным.

Больную госпитализировали в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи. Ее состояние сейчас стабильное.

Видео: Facebook/ mc.simya

Для окончательного подтверждения диагноза необходимо сделать еще один тест, который будет верифицирован другой лабораторией.

Муж заболевшей на днях вернулся из Италии. Он находился на самоизоляции. однако после его возвращения женщина несколько раз посещала церковь. Сейчас устанавливается круг ее контактных лиц.

Сегодня "Страна" сообщала о выявлении новых случаев коронавируса в Киевской области - у пяти жителей Обуховского района.

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