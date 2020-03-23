Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин просит ГБР привлечь нардепа от "Оппоплатформы" Илью Киву к ответственности за прославление Сталина. В ответ ему Кива заявил, что "за Сталина можно и пострадать"

Виталий Безгин подал в Государственное бюро расследований заявление на Илью Киву 23 марта. Копию заявления Безгин опубликовал в Facebook.

В нем Безгин отметил, что накануне Илья Кива как представитель государственной власти у себя на фейсбуке, "опубликовал фотографию советского диктатора Иосифа Сталина и процитировал "вождя народов", публично использовал символику коммунистического тоталитарного режима, чем вероятно совершил преступление, предусмотренное ч .2 ст. 436 прим. 1 УК Украины".

Фото: facebook.com

Нардеп Кива, в свою очередь, заявил, что "один соросовский поц написал на меня заявление в ГБР за пост в ФБ про Сталина. Они, мляди, мою страну системно уничтожают и просырают, ещё и заявления пишут на тех, кто им мешает! Ну ничего - мы крепкие, потерпим и переживем, прийдем к власти и тогда всех этих заграничных шлюх пересажаем и поразвешиваем. А пока за Сталина можно и пострадать", - сказал Кива.

Фото: facebook.com

Напомним, что Кива потребовал от Рады пересмотреть дела Майдана и прекратить преследования бойцов "Беркута".

Также мы писали о том, что Кива комментировал вызов в Офис генпрокурора.