На Киевский железнодорожный вокзал 23 марта в 15:45 прибыл поезд из латвийской столицы Риги. Пассажиров около 4 часов не выпускали из вагонов. Теперь они вышли на перрон, но не знают, как добраться домой.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Как рассказал каналу один из пассажиров, тесты сделали далеко не всем приехавшим людям.

Весь персон уже заполнен людьми. Но около вокзала не видно достаточного числа автобусов, чтоб их всех забрать.

"Как доехать домой, никто не знает. Выпустили только нас. Три с половиной часа просидели внутри. Двоим с температурой сделали тесты. Остальным нет. Выпустили только нас. Остальные внутри. Нам обещали решить вопрос с транспортировкой. Нам предложили отправиться домой и самоизолироваться", - рассказал "Стране" один из пассажиров поезда.

Ранее "Страна" писала, что в каждом вагоне поезда есть люди с очень высокой температурой.

Мы также сообщали, что состав с украинцами из Латвии оцепила полиция, а рядом с ним замечены медики в защитных костюмах.