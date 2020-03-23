Бизнес высказался против введения чрезвычайного положения в Украине и предлагает меры, чтобы не допустить обвала экономики и социального взрыва. А также выдвигает президенту, парламенту и правительству требования.

Обращение к власти появилось на сайте Европейской бизнес ассоциации, под которым также подписались "Союз украинских предпринимателей", IT Ukraine, ФРУ, УКАБ, Бізнес 100, СЕО club.

Подписанты объясняют свое несогласие с введением ЧП тем, что уже и так приняты меры по образцу Италии и Китая, в то время как эпидемия в Украине даже близко не похожа по масштабам. И у нас ограничения намного жестче чем, в Германии (286 заболевших/млн человек), Нидерландах (246 больных/млн) и Швеции (191 больной/млн человек).

"Мы полностью согласны, что это чрезвычайная угроза для граждан Украины и необходимы максимальные меры для защиты здоровья людей. В то же время мы полагаем, что введение чрезвычайного положения с остановкой большинства нестратегических предприятий является преждевременным и может нанести катастрофический удар по экономике Украины", - говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что вместо создания перечня критической инфраструктуры, которой будет позволено работать, правительство рассматривает возможность создания перечня индустрий, которым будет запрещено работать, и работа которых потенциально способствует распространению Covid-19 (деятельность которых связана с проведением массовых мероприятий, спортивных клубов, предприятий общественного питания (кроме работы на вынос или с доставкой, и тому подобное)

"Очень важно при минимизации рисков распространения обеспечить функционирование каналов сбыта для бизнеса, ведь если остановить большинство компаний, миллионы украинцев потеряют работу, а бюджет – большую часть доходов. Социальные последствия будут очень негативными, большое количество людей, не имея накоплений и потеряв средства к существованию, от отчаяния может выйти на улицу с протестами, а финансовых и организационных ресурсов для борьбы с вирусом у государства станет гораздо меньше. Соответственно, последствия от пандемии станут действительно критическими", - говорится в обращении.

Акцентируется внимание, что другие государства запускают многомиллиардные программы поддержки экономики, чтобы покрыть потери, связанные с мерами борьбы с распространением коронавируса. Например, в соседней Польше на меры стимулирования экономики предполагается потратить 212 миллиардов злотых (1,37 триллиона гривен). "Украина не имеет достаточных финансовых резервов и поэтому, если будет введен дополнительный комплекс карантинных ограничений и остановлено большое количество предприятий без соответствующей программы поддержки экономики, это приведет к глубокому экономическому кризису и тяжелых социальных последствий, которые сложно предусмотреть", - считают представители бизнеса.

Они ссылаются на экспертов, что в случае продления карантина на несколько месяцев, ВВП Украины в 2020-м году упадет на 9%, а курс гривны может достигнуть 35 грн/долл. "...Ориентиром фактических потерь может служить оценка падения ВВП Китая в первом квартале 2020 года на 40% по сравнению с предыдущим кварталом, которую приводит американский инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co", - говорится в заявлении.

Украинское бизнес-сообщество предлагает сфокусироваться на следующем:

1) не допустить значительной потери рабочих мест;

2) как можно быстрее выполнить государством обязательства перед МВФ для получения финансирования принять два закона, в частности закон о невозможности возврата банков экс-владельцам;

3) немедленно уменьшить расходы бюджета (остановить финансирование государственных программ, и т. п) и направить высвободившиеся средства на борьбу с пандемией;

4) обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных и социальных выплат и льгот, что позволит выявить несуществующих получателей и соответственно уменьшит расходы госбюджета;

5) централизовать использования средств в местных и государственном бюджете для контроля использования их только с целью борьбы с пандемией;

6) государство должно обеспечить со стороны государства необлагаемый минимальный доход работникам, пострадавшим от введения карантинных мер;

7) остановить начисление любых финансовых санкций всем субъектам хозяйствования имеющим кредиты в банковских и финансовых учреждениях.

Также бизнес-сообщество обращается к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде Украины с требованием "немедленно привлечь бизнес-сообщество к разработке пошаговых действий для уменьшения негативных последствий пандемии на экономику как на государственном уровне, так и в регионах", а также "принимать и внедрять решения только после обсуждения и согласования с бизнесом-сообществом".

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