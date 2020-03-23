Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг обвинения в служебной халатности.

Обвинения выдвинула Специальная антикоррупционная прокуратура из-за того, что Кабмин Гончарука не ограничил экспорт медицинских масок накануне эпидемии коронавируса.

Опровержение экс-премьер опубликовал на своей странице в Facebook, сопроводив скриншотами документов.

"Во-первых. Еще задолго до получения письма от СНБО наши специалисты из Министерства здравоохранения Украины во главе с Зоряной Скалецкой были в активной коммуникации со специалистами Всемирной организации здравоохранения и следили за ситуацией. Мы создали соответствующий штаб, установили состояние повышенной готовности и разработали алгоритмы действий", - начал оправдание Гончарук.

"Во-вторых, 31 января, в день получения письма, я немедленно созвал совещание и отреагировал срочным поручением Минздраву, а также Анне Новосад, Оксане Маркаровой, Тимофею Милованову, Максу Нефедову и Вадиму Пристайко (копия доверенности прилагается)", - продолжил бывший чиновник.

Третий аргумент Гончарука состоит в том, что 3 февраля на заседании правительства оно одобрило Национальный план противоэпидемиологических мероприятий, направленный на предотвращение распространения 2019-nCoV.

"В котором, среди прочего, было и поручение изучить возможность введения временного запрета экспорта в случае обнаружении угрозы дефицита таких товаров в Украину", - написал Гончарук.

Гончарук поставил себе в заслугу, что его правительство было в постоянном контакте с регионами, а также пообещал предоставить подробный отчет о выполнении плана.

Наконец, он сообщил, что к началу февраля рассматривались три сценария развития ситуации: без заражений в Украине, с небольшим количеством заражений и пандемия.

"Поэтому действия правительства должны быть соответствующими ситуации. На тот момент ни одного случая заражения в стране не было. Поэтому запрет экспорта планировали при диагнозе первого случая. Это произошло 3 марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели за неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев", - рассказал Гончарук.

Он добавил, что сейчас точно не лучшее время искать крайних и посоветовал властям "сконцентрироваться на решении серьезных вызовов, которые стоят перед Украиной": преодолении коронавируса и борьбе за экономику страны.

Ранее мы рассуждали, посадят ли экс-премьера за вывоз масок из Украины.

Также мы сообщали, что 11 марта новое правительство запретило экспорт медицинских масок и других противоэпидемических товаров.