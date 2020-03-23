Один из сотрудников Европейского парламента скончался от коронавирусной инфекции. В законодательном и представительном органе Европейского союза он работал подрядчиком.

О смерти сообщает издание Politico.

Письмо о кончине работника разослал другим сотрудникам Кристиан Кнудсен - генеральный директор Европарламента по кадровым вопросам.

"С большим сожалением сообщаем вам о первой смерти нашего коллеги из Европарламента от COVID-19", - сказано в письме Кнудсена.

Чиновник добавил, что ставший жертвой нового вируса сотрудник работал подрядчиком в Генеральном директорате по вопросам инноваций и технологической поддержки.

Сегодня "Страна" сообщала о смерти в Ивано-Франковске 65-летней женщины, у которой подозревали острое респираторное заболевание Covid-19.

Мы также приводили данные МИД от 21 марта, согласно которым за границей трое украинцев умерли от коронавируса.