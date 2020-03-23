В Раде задумали отменить ряд норм тотальной украинизации. Такие предложения могут внести в законопроект "О борьбе с экономическими последствиями распространения коронавируса". Его могут принять на внеочередном заседании Рады, которое намечено на четверг.

Этот документ сейчас разрабатывается в парламенте.

Среди прочего - в нем могут снять языковые квоты на ТВ, а также позволить показывать продукт, сделанный за рубежом практически без ограничений.

Указанные меры позволят каналам сэкономить денег в кризисное время - меньше тратить на дубляж и ставить в эфир более рейтинговые русскоязычные фильмы и шоу.

О том, что такие предложения внесены в рабочую группу по написанию закона, рассказал депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович.

"Страна" проанализировала эти предложения, которые, если будут приняты, то отменят почти всю украинизацию телеэфира.

Девять пунктов "реванша"

Вятрович у себя в Facebook перечислил украинизаторские нормы, которые планируется отменить новым законопроектом.

1. Приостановить действие ч.1 статьи 9 "Защита интересов государства и национального телерадиопроизводства" в законе о ТВ и радиовещании.

В этой статье говорится, что 50% вещания должен составлять отечественный продукт. Ее предлагается отменить, поскольку карантин не позволяет этот продукт производить. То есть, если эту норму примут, можно будет "крутить" и российские сериалы.

Норму предлагается отменить до конца года.

2. Приостановить до конца года действие статьи 10 этого же закона, которая предусматривает 75% украинского языка в телеэфире и дублирования на украинский язык всех иностранных фильмов. То есть штрафовать за нарушение будет нельзя.

3. Разрешить телерадиоорганизациям не соблюдать условий лицензий и отменить за это штрафные санкции.

4. Приостановить действие статьи 15 Закона "О кинематографии", которая запрещает демонстрировать фильмы, направленные против независимости Украины, распространяют российскую или коммунистическую пропаганду, унижают украинскую нацию или язык или участниками фильма являются лица, включенные в перечень угроз национальной безопасности.

5. Отложить до 2024 года вступление в силу статьи 23 закона о языке "Государственный язык в сфере культуры". Она говорит о том, что массовые мероприятия в сфере культуры проводятся на украинском языке.

6. Увеличение доли украинского языка на телевидении и радио до 90% - второго этапа квот - отложить до 2026 года.

7. Снять требования по прозрачности структуры собственности вещателей до конца года;

8. Снять ограничения по количеству рекламы, спонсорства, телепродажи до конца года;

9. Временно снять ограничения на трансляцию фильмов, которые не имеют прокатного удостоверения.

Что значат эти предложения

Это фактическая отмена украинизации на ТВ, да и не только ее. Снимаются и другие ограничения - на объемы показа рекламы, на фильмы, не имющие прокатных удостоверений. А также на цензуру - можно транслировать фильмы из "черных списков" Минкульта.

Некоторые пункты предлагаемой либерализации выходят далеко за пределы собственно карантина и даже экономического кризиса. Так, например, введение 90%-х квот на мову откладывается аж до 2026 года, а украинизация культмассовых мероприятий - до 2024-го.

Логика в том, чтобы снять с ТВ лишние расходы, вызванные украинизацией - как на дубляж, так и на производство локального контента, который зачастую хуже того, что можно купить на мировом рынке.

Повод - кризис, вызванный пандемией коронавируса. Но, как видим, ряд поблажек хотят закрепить и на более долгий срок.

Кто лоббирует мовную либерализацию

По словам Вятровича такие предложения появились в рабочей группе депутатов.

"Эти предложения внесены на рабочую группу, которая пишет проект закона о борьбе с экономическими последствиями распространения коронавируса. Якобы от имени комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики! На самом деле комитет этих антиукраинских предложений не одобрял и не рассматривал", - написал Вятрович в Facebook.

Кто конкретно их внес - депутат не уточнил. "Пока неизвестно", - сказал он в комментариях к своему посту. Там же он сказал, что "пока не допустили включения этих положений в законопроект".

Ту же информацию "Громадскому радио" потвердила нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар.

Издание также поговорило с главой комитета по гумполитике, откуда, как говорил Вятрович, исходят языковые поправки. Александр Ткаченко заявил, что эти предложения внесли на рабочую группу по просьбе телевизионщиков, правда, не уточнил, каких именно.

"Это рабочие инициативы. Мы собираем, я например, собираю инициативы из разных источников. Например, от телевизионщиков. Это одна была из инициатив телевизионщиков. Каким образом, куда она попала, мне это не известно, но выдавать ее за мою инициативу - это точно фейк, если не политическая провокация. В финальных инициативах, которые я отправил в комитет и в правительство, этого положения нет. Зато там есть много других. И когда они будут обработаны, потому что это тоже не финальная версия, и когда они уже будут сведены, тогда уже можно будет что-то комментировать. Фактически - это комментарий в частной переписке", - объяснил Ткаченко.

То есть депутат заявил, что эти предложения вносились, но дальнейшего хода им не дали.

Тем не менее, появление такого рода идей крайне показательно - медийщики не хотят терпеть убытки из-за языкового диктата. Ведь их заставляют намеренно сужать свою аудиторию и не говорить с ней на ее родном языке. И как только появился малейший повод - они попытались отменить душившие их бизнес ограничения.

Показательна, впрочем, и реакция "слуг народа" - того же Ткаченко - который дал понять, что не будет продвигать снижение квот. А ведь оно было прямым обещанием Зеленского перед его избранием президентом.

Что говорил Зеленский о квотах на ТВ

Накануне второго тура выборов, в апреле, Зе говорил следующее: квоты останутся, но нужно и русскоязычное ТВ.

"Там вопрос в регулировании этих квот. Вообще: больший процент украинского языка, а дальше - разные языки, потому что там надо давать возможность каждому языку. Потому что у нас реально большое количество людей говорит на русском. Нельзя у них забрать русскоязычное телевидение. У нас есть люди, которые говорят и на других языках. Понимаете, здесь большой вопрос с этими квотами. Никто отменять квоты не будет, но есть регулирование", - отметил он.

Стимулировать мову Зеленский предлагал финансово: сделать меньший налог для украиноязычных фильмов, а для русскоязычных - оставить, какой есть.

Квоты на радио и ТВ были отменены языковым законом Колесниченко-Кивалова во времена Януковича в 2012 году. Этот закон соответствовал Европейской хартии региональных языков и языков нацменьшинств и вводил принцип свободного выбора языка для использования в различных сферах жизни.

Закон этот не нравится украинским националистам и после смены власти они постепенно свели его на нет.

Квоты восстановили в 2016 году. Ударили они главным образом по музыкальным радио: количество украиноязычных песен постепенно доводилось до 35%.

Это резко изменило эфир в худшую сторону: столько украинской музыки просто нет, если говорить о качественном продукте.

Разговорные радиостанции переводились на 60%-е вещание на мове — тоже постепенно, за три года. Штрафы за нарушения впоследствии составили порядка двух миллионов гривен.

А в 2017 году ввели 75%-е квоты на ТВ для центральных каналов и 50% - для местных. А после вступления в силу языкового закона, квоты выросли до 90% с 2024 года.

Правда, Зеленский обещал "внимательно изучить" этот закон после того, как документ в мае подписал Петр Порошенко. Что звучало как обещание пересмотреть его. Однако сам Зе с тех пор эту тему никак не комментировал. А "слуги народа" прямо заявляли, что пересматривать ничего не будут - мовный закон надо исполнять.

То есть языковые "достижения" предыдущей власти Зеленский продолжает. В марте он подписал закон о среднем образовании, которым фактически уничтожаются русские школы в стране.

История с языковыми поблажками телевидению - это еще один тест для президента и его политсилы.

Сейчас хороший повод исполнить хотя бы эти предвыборные обещания перед своими русскоязычными избирателями.

Посмотрим - сделает ли это президент и его политическая сила.