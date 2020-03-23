Пассажиров из поезда не выпускают уже несколько часов. Фото: Страна

Поезд из 13 вагонов, который прибыл сегодня в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) оцеплен полицией. Из него уже несколько часов не выпускают пассажиров, поскольку среди них есть люди с повышенной температурой. Возле поезда дежурит корреспондент Страны.

На киевском вокзале стоит автобус с медиками в защитных костюмах, которые будут встречать украинцев из прибывшего из Латвии поезда.

Как сообщили сами медики в одном из автобусов, они приехали из Житомира и будут транспортировать лишь пассажиров с житомирской пропиской.

Также на вокзал примчалась скорая помощь, она проехала прямо на перрон к поезду. Пассажиров ожидают еще несколько микроавтобусов. По предварительной информации, прибывших из Латвии украинцев развезут по их городам.

полиция оцепила поездприбывший поездвагон поезд из Латвиив окнах видны пассажиры

Автобусы прибыли из различных регионов. В автобусах люди в защитных костюмах.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев из Канады обещают эвакуировать спецрейсом МАУ уже на этой неделе.

Также мы сообщали, что эвакуированный из Польши украинец, который не собирался придерживаться карантина, все-таки закрылся дома.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться