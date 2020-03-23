Поезд из 13 вагонов, который прибыл сегодня в 15:45 на центральный железнодорожный вокзал Киева из Риги (Латвия) оцеплен полицией. Из него уже несколько часов не выпускают пассажиров, поскольку среди них есть люди с повышенной температурой. Возле поезда дежурит корреспондент Страны.

На киевском вокзале стоит автобус с медиками в защитных костюмах, которые будут встречать украинцев из прибывшего из Латвии поезда.

Как сообщили сами медики в одном из автобусов, они приехали из Житомира и будут транспортировать лишь пассажиров с житомирской пропиской.

Также на вокзал примчалась скорая помощь, она проехала прямо на перрон к поезду. Пассажиров ожидают еще несколько микроавтобусов. По предварительной информации, прибывших из Латвии украинцев развезут по их городам.

Автобусы прибыли из различных регионов. В автобусах люди в защитных костюмах.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев из Канады обещают эвакуировать спецрейсом МАУ уже на этой неделе.

Также мы сообщали, что эвакуированный из Польши украинец, который не собирался придерживаться карантина, все-таки закрылся дома.