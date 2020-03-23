В исправительных колониях и следственных изоляторах Украины ни одного случая заболевания короновирусом не выявлено. А администрация всех учреждений государственной криминально-исполнительной службы Украины проводят мероприятия по профилактике эпидемии.

Об этом 18 марта заявила заместитель министра юстиции Украины Алена Высоцкая.

"Страна" выяснила, что изменилось в колониях и изоляторах Украины с момента начала общенационального карантина.

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины официально объявила, что в ведомственных учреждениях с 13 марта подследственным и заключенным запрещены свидания с родней – кроме адвокатов, следователей и судей.

А медработники исправительных колоний и изоляторов якобы ежедневно измеряют температуру как работникам администраций и заключенным, так и посетителям учреждений. Помимо этого, администрациям колоний и изоляторов предписано проводить ежедневную дезинфекцию и проветривание всех помещений. В случае выявления симптомов короновируса заболевшего должны госпитализировать в обычную ближайшую гражданскую больницу.

На самом деле как украинские сидельцы, так и персонал администраций колоний и изоляторов утверждают, что после введения карантина в учреждениях Уголовно-исполнительной службы изменения произошли только в худшую сторону.

"Ничего не изменилось, кроме усиления запретов и постоянных шмонов. Прогулки стали реже и короче. Передачи хуже принимают, через раз. Для того, чтобы передачу сделать, родня должна дать на лапу приемщику в СИЗО. Никаких дезинфекций нет и в помине. Их просто нечем делать. Постоянного врача на ставке в Лукьяновке нет, в медчасти есть двое приходящих медиков, которые работают по совместительству на полставки. Администрация поговаривает, что с начала недели могут вообще запретить передачи арестантам. В этом случае будем поднимать бунт – без грева в СИЗО не прожить, питание – дерьмо, пайку жрут от голодухи только те, которым вообще никогда с воли ничего не приходило", - рассказал нам Анатолий В., который сейчас находится под следствием в Лукьяновском СИЗО.

Он также описал реакцию заключенных на распоряжения, сделанные в связи с коронавирусом.

"Да, кстати, когда услышали о приказе делать проветривания, ржало все СИЗО. Как они это представляют? Типа переселить народ из одной хаты в другую и проветривать так по очереди? А ничего, что хаты переполнены, в некоторых даже лежать негде – не хватает шконок (кроватей – Ред.), а к окошку стоит очередь подышать свежим воздухом? По СИЗО ходят слухи, что у нас уже есть несколько заболевших вирусом. Но администрация скрывает эту информацию. А "подозрительных" просто на больничке при СИЗО изолировали и лечат анальгином", - описал обстановку в Лукьяновском СИЗО наш собеседник.

В Одесском СИЗО ситуация с медиками еще хуже, чем в Киеве. По словам сотрудника администрации учреждения, в одесском СИЗО давным–давно нет врача.

"Есть фельдшер - это то, что Супрун называла парамедиками. Врач предусмотрен по штатному расписанию, это должность начальника медчасти. Но желающих занять эту ставку уже несколько лет не наблюдается. Кому интересно ежедневно рисковать своим здоровьем, общаясь с арестантами: туберкулезниками и больными гепатитом? Каждый второй в СИЗО болен туберкулезом и гепатитом, это норма вообще для любого украинского изолятора или колонии. Никто их не лечит, в хатах есть даже арестанты с последней стадией "тубика", которые плюются кровью. Они крайне заразны. Но никого и никогда из администрации это не волновало. Действует принцип: если арестант здоров, то он и останется здоров. Если больной, то как повезет – или выздоровеет сам, или нет. В СИЗО есть два приходящих врача: рентгенолог, который делает снимки больных туберкулезом, и стоматолог – если кому-то из арестантов зуб надо вырвать. Никаких масок или перчаток персоналу СИЗО не выдают. Кто хочет – покупает за свои деньги. Никаких проветриваний камер нет и не было, некуда контингент переводить. Единственная мера дезинфекции – обслуживающий персонал из состава осужденных и отбывающих наказание при СИЗО заставляют хлоркой мыть полы в душевых, и на кухне, и в коридорах блоков. Заливают полы хлоркой так, что дышать невозможно. Но главное, что из главка службы и министерства ежедневно приходят килограммы приказов и вказивок, какие мероприятия по профилактике проводить. Все это ставится "под строгий контроль". Но все понимают, что нужно хотя бы медиков грамотных пару человек взять в штат. И раздать инспекторам и администрации маски, дезинфекторы и перчатки. Этого и в помине нет", - рассказал сотрудник Одесского СИЗО В.

Его слова дополнил один из узников Одесского изолятора.

"Вот шмонали нас мусора без масок, всем и на все по@уй. Мало того, что в хатах места нет, условия конченные, так они еще хотят нары дополнительно наваривать. Тут нет медицины, вообще никакой, от этого и смертность высокая у нас. Пока я сижу, 24 человека умерли за полтора года. Тут нечем лечить просто – никаких лекарств даже в медчасти нет, надо заказывать с воли. Но и на это нужно получить разрешение, подмазать инспектора. На прогулки выпускают через день. Зато шмонают каждый день. Настроение у людей с опасением, уже говорят открыто, что в случае карантина и эпидемии в СИЗО мы здесь всем подохнем – никого никуда вывозить на лечение не будут. А информацию скроют, а смерти спишут на другие причины", - передал источник "Страны" в Одесском СИЗО.

В качестве профилактических мероприятий во многих исправительных колониях максимально ограничили контакты с внешним миром.

"Но промка (промышленный сектор при колонии – Ред.) продолжает работать, все мужики работают, дают план. Начальству главное, чтобы мы давали прибыль, от этого зависит их благополучие. А свиданки запретили, передачи с воли приходят плохо, отказывают в передачах каждому третьему. Это даже сделали средством давления: мол, если в отряде не будет залетов, то передачи будут давать без ограничений. Кстати, блатных и "красных" - бугров и нормировщиков - карантин не касается. Смотрящие по отрядам и их семейки (ближний круг друзей – Ред.) получают грев и передачи без каких-либо запретов и ограничений. Также по прежнему можно заказать у контролеров с воли любую наркоту, повысились только цены на перенос. А блатным разрешены свидания с негласного одобрения начальства колонии", - рассказал заключенный, отбывающий срок в одной из одесских исправительных колоний.

На неподконтрольных Украине территориях - в исправительных колониях "ДНР-ЛНР" - по информации источников "Страны" ситуация также тяжелая.

"У нас на ИК-60 в Славяносербске никаких медиков нет. Администрация сказала: если кто в отряде заболел, то даже посуду забирать не будем. Только хавчик (пайки – Ред.) оставляют, но вообще никто из персонала не заходит в бараки. Оставили нас вариться в собственном соку. Хотите мрите, хотите нет. Одного подозрительного на вирус отправили на бункер – в полную изоляцию", - передал один из заключенных ИК-60.

Персонал всех украинских исправительных учреждений и СИЗО жалуется на то, что в лучшем случае им выдают уже неоднократно стиранные марлевые повязки, сделанные вручную в медчасти.

"Во всех учреждениях повальный дефицит дезинфекторов и масок. Никто из начальства даже не заикается о том, что нам будут их выдавать. Кстати, руководство вообще в зоны не заходит, зато рядовым инспекторам приходится нести службу за двоих – в колониях постоянный кадровый голод, никто на мизерные зарплаты идти служить не хочет. Многие уже пишут заявления об увольнении, останутся лишь те, кто имеет какой-то дополнительный заработок от нелегальных проносов запретки", - утверждает офицер колонии из Черниговской области.