Во вторник, 24 марта, в Украине ожидается солнечная погода без осадков, лишь ночью в Карпатах, а днем в восточных областях местами возможен небольшой снег. В западной и восточной частях страны на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер прогнозируют северо-восточный, 7-12 м / с, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах порывы 15-20 м / с.

Температура ночью опустится до 4-9 градусов мороза, в Крыму и на побережье морей от 1-3 градуса ниже ноля. Днем воздух прогреется до +2-7. В Карпатах ночью -9-14 градусом, днем потеплеет не существенно - до -3-8.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что украинцы начнут новую карантинную неделю с резкого похолодания.

Также мы сообщали, что в Киеве на улицы вывели спецтехнику для борьбы со снегом и гололедом.