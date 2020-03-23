Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас. С апреля-июня эти мероприятия сдвигаются на май-июль 2020 года.

Текст документа под №103/2020, датированный 23 марта, опубликован на официальном сайте главы государства.

Документ вносит изменения в указ №13 от 16 января 2020 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

"Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: май - июль; пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: в мае - июле 2020 года", - говорится в новом указе Зеленского.

Как сообщала "Страна", 18 марта командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский принял решение о приостановке весеннего призыва на срочную службу в связи с карантином.

А в феврале мы писали о планах правительства призвать весной на службу почти 16,5 тысяч украинцев.