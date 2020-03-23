Ряд отелей французской столицы начнет размещать у себя бездомных в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса.

Об этом сообщают парижские СМИ, пишет Интерфакс.

По словам министра по делам жилищного хозяйства Жюльена Денорманди, с вечера среды люди без определенного места жительства смогут временно поселиться в номерах некоторых отелей.

Он отметил, что благодаря этим мерам бездомные не будут находиться на улицах города и смогут, оказавшись в гостиницах, соблюдать там распоряжение властей по самоизоляции. В частности, столичные власти уже забронировали для этих людей 50 номеров в отеле CIS Paris Kellerman в 13-м округе Парижа. Ожидается, что к концу недели будет предоставлено уже 170 номеров.

Еще 500 номеров для бездомных будут выделены группой гостиниц Accor в Париже и пригородах. При этом, речь идет о номерах на одного человека - чтобы минимизировать контакты между гостями гостиниц.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь лицам без определенного места жительства и чтобы поместить их в безопасное место", - отметил Денорманди в интервью газете "Паризьен".

По последним данным, во Франции зафиксировано более 16,6 тыс. случаев заражения, почти 700 человек скончались.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса Covid-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не рабоnают кафе, рестораны, кинотеатры.

Напомним, что Макрон недоволен, что легкомысленные французы ходят в парки и на пляжи во время карантина.

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