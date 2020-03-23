На Киевский железнодорожный вокзал в понедельник, 23 марта, в 15:45 прибыл поезд из Риги (Латвия). Из него до сих пор не выпускают пассажиров, поскольку в каждом вагоне есть люди с температурой под 40 градусов.

Об этом сообщает "Киев оперативный" со ссылкой на проверенный источник в СБУ.

"Сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент из поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 23 марта, в Киеве были выявлены еще 4 случая коронавируса, по последним данным, всего в столице 28 больных.

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