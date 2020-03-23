Вскоре на территорию Украины смогут въехать только граждане, которые прошли на тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Подчеркиваю, что уже вскоре въезд граждан на территорию Украины будет непосредственно привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны и будем помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить лавиноподобного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса", - сказал он.

Кулеба отметил, что надлежащий контроль этих граждан по прибытию в Украину должны обеспечить совместно Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения Украины.

"Идея в чем? При пересечении границы человек должен пройти тестирование. Да, это создаст неудобство, потому что это забирает время, но это единственный путь проконтролировать, пересекает ли он эту границу здоровым. До этого применялся термический контроль, то есть температурный, но практика демонстрирует, что он не является достаточно эффективным, и нам нужны более эффективные меры", - пояснил министр.

При этом он добавил, что реализация этого сценария возможна исключительно в случае, если будет достаточное количество тестов.

"Мы работаем над тем, чтобы в Украину наладить бесперебойную поставку этих тестов", - подчеркнул министр.

В то же время Кулеба уточнил, что в идеале люди должны проходить такой контроль еще садясь на борт. "Но проблема в том, что я давал поручения посольствам в европейский странах, чтобы они искали эти тесты на местах в своих странах, и за 24 часа поисков не обнаружили тестов в открытой продаже почти ни в одной стране Евросоюза, - добавил он.

Ранее министр МВД Арсен Аваков заявил, что полицейские будут проверять соблюдение карантина украинцами, которые прибыли из-за границы.

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