Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров Украины во время заседания в понедельник примет ряд важных решений, в числе которых выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина.

Об этом президент заявил в своем очередным обращением к гражданам в понедельник, 23 марта.

По его словам, среди принятых решений::

запрет на отключение электроэнергии,

изменения в законодательство, которые позволят Укрпочте доставлять лекарства,

задание НБУ, Минфину и Минэкономики до конца неделя рассчитать программу кредитования и налоговых каникул для бизнеса,

выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина,

изменения в законодательство, которыми будет введена уголовная ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского предназначения.

Напомним, что Кабмин запретил отключение электричества населению во время карантина.

Также по данным Зеленского, за просрочку оплаты коммуналки пеню начислять не будут.