Промышленное производство в Украине в феврале 2020 года снизилось на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года. В январе этот показатель составлял 5,1%, а в декабре 2019 года – 7,7%. Это стало уже 8-м месяцем подряд, когда фиксируется падение показателя.

Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики.

В Госстате отметили, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале високосного 2020 года сократилось к февралю обычного 2019 года на 4,1%. А по отношению к январю этого года в феврале промышленное производство выросло на 0,4%, однако с учетом сезонного фактора снизилось на 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в феврале текущего года по сравнению с февралем 2019 года падение составило 0,4%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,1%.

Всего за два месяца 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%.

Как писала "Страна", промпроизводства в Украине в 2019 году снизилось на 1,8 % по сравнению с 2018 годом.