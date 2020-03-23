Скорость распространения коронавируса COVID-19 в мире может ускориться.

Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает "Интерфакс".

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, чтобы заразившихся стало 200 тысяч, а чтобы достигнуть отметки в 300 тысяч заразившихся ушло всего четыре дня.

Ранее в ВОЗ дали новые рекомендации по борьбе с коронавирусом в условиях роста числа больных.

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