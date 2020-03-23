За оплату коммунальных услуг позже установленного порядком срока не будет начисляться пеня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем очередном обращении к украинцам в понедельник, 23 марта.

"Также помните, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг вам не будет насчитываться пеня. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома. Но это касается и всех остальных. Не создавайте риск для себя и окружения", - призвал Владимир Зеленский.

О начислении пени смотрите на видео с 6:50

Также глава государства добавил: чтобы не выходить из дому во время коронавирусного карантина, украинские пенсионеры могут заказать продукты питания через сотрудников "Укрпочты", которые приносят им пенсии.

Напомним, Минздрав Украины описал механизм работы ЖКХ в период карантина, при котором запрещены выселения и штрафы за просрочку.

Ранее "Страна" сообщала, что торговые сети объявили о существенном подорожании продуктов из-за роста закупочных цен и карантина.