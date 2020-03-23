Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость немедленного и полного прекращения огня во всех частях планеты из-за распространения коронавируса.

Соответствующее специальное заявление он сделал в понедельник во время видеоконференции с журналистами, аккредитованными при всемирной организации, пишет ТАСС.



"Я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира, - отметил Гутерриш. - Пришло время поставить заслон на пути вооруженных конфликтов и сообща сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни". "Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия, отбросьте недоверие и вражду, заставьте пушки замолчать, прекратите артиллерийские обстрелы, остановите авиаудары", - говорится в обращении генсека ООН.

Напомним, что ООН выделит Украине $58 миллионов на борьбу с коронавирусом.

Также мы писали о том, что Совет безопасности ООН не будет собираться на заседания из-за коронавируса.