Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдала анализы на наличие коронавируса COVID-19. Первый результат оказался отрицательным. Однако высокопоставленному политику нужно будет сделать еще один тест.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv со ссылкой на заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Сегодняшний тестовый результат негативный", - сказал Зайберт.

По словам чиновника, в ближайшие дни канцлер снова должна будет пройти обследование на предмет наличия или отсутствия в ее организме нового вируса.

Меркель пошла на домашнюю самоизоляцию в воскресенье вечером после того, как в пятницу пообщалась с врачом, у которого был положительный результат на коронавирус. Врач сделал профилактическую вакцинацию Меркель от пневмококков.

Ранее "Страна" рассказывала, как до самоизоляции канцлер в разгар пандемии коронавируса пошла без маски в супермаркет за вином и туалетной бумагой.