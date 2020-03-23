На 5% упадет ВВП Украины в 2020 году из-за распространения коронавируса при оптимистичном сценарии. Такое заявление сделала замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, передает "Интерфакс-Украина".

"При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала Ковалив во время онлайн-дискуссии СOVID-19, организованной Европейской бизнес ассоциацией в понедельник, 23 марта.

При этом она отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы. "Ситуация каждый день меняется", - пояснила замглавы Офиса президента.

Ранее "Страна" писала о том, что в 2019 году рост ВВП в Украине замедлился до 3,2%.

Также мы сообщали, что из-за ограничений по коронавирусу ВВП США может рухнуть на 50% уже через три месяца.