Международные финансовые партнеры, включая Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), готовы помочь Украине в условиях карантина из-за коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к украинцам, опубликованном на его странице в соцсети.

Президент рассказал, что вчера у него состоялся телефонный разговор с главой МВФ, госпожой Кристальной Георгиевой. "Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР заверили в готовности помогать Украине", - отметил он.

Напомним, что Украина хочет получить от МВФ 10 млрд долларов.

Также мы писали о том, зачем Аваков требует объявить дефолт и запретить вывоз валюты.