Операторам почтовой связи, которых в Украине насчитывается 61, разрешено доставлять лекарственные средства. Такое решение принял на заседании 23 марта Кабинета министров Украины.

Об этом сообщается в Facebook Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

Криклий отметил, что решение правительства Украины направлено на улучшение доступности и удобства получения лекарственных средств и одновременно уменьшение скопления людей в аптеках. Кроме того, доставка лекарств почтой позволит обеспечить население, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем через дистанционную продажу.

Разрешение на доставку лекарств не распространяется на наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые лекарства, хранение которых в Украине запрещено.

Отметим, что об этом же напомнил в своем обращении в понедельник и президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил о принятии на заседании правительства нескольких важных решений, в том числе запрета на отключение электроэнергии и изменении в законодательство, которые позволят "Укрпочте" доставлять лекарства.

Также глава государства напомнил пожилым людям, что они могут заказывать продукты и оплачивать коммунальные услуги через работников "Укрпошты", и для этого не нужно выходить из дому.

"Кстати, хочу сказать людям пожилого возраста: через работников "Укрпошты" вы можете заказать продукты и оплатить коммунальные услуги. Также помните, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг вам не будут начислять пеню. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без крайней необходимости", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что против экс-премьера Алексея Гончарука возбуждено дело из-за игнорирования письма СНБО о запрете экспорта медицинских масок.

Мы также называли лекарства, которые применяют для терапии при заболевании коронавирусом.