Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров Украины во время заседания в понедельник запретил отключение электроэнергии для населения во время карантина.

Об этом президент заявил в своем очередным обращением к гражданам в понедельник, 23 марта.

"Сегодня проходит заседание правительства, где среди прочего будет принят ряд важных решений. В частности, запрет отключать электроэнергию для населения, изменения в законодательство, которые позволят "Укрпоште" доставлять лекарства", - сказал он.

Напомним, 16 марта стало известно, что украинцам не будут отключать газ и электричество за долги во время карантина.

Также мы писали, что украинским банками запретили начислять пеню и повышать проценты по кредитам во время карантина.