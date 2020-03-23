Если в Украине будет принято решение о введении чрезвычайного положения из-за мировой пандемии коронавируса, то это будет сделано не для принятия непопулярных решений, а для защиты жизни и здоровья украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к украинцам, опубликованном на его странице в соцсети.

"Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом - фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам", - сказал Владимир Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что сейчас любые шаги власти делаются с единственной целью: сохранить жизнь и здоровье украинцев.

О чрезвычайном положении видео с 3:10

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский ежедневно проводит по два совещания в связи с эпидемией коронавируса.

Также мы сообщали, что глава МОЗ Емец призвал нардепов пройти тест на коронавирус и проголосовать за чрезвычайное положение в Украине.