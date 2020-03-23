В результате карантина и уменьшения потребления горючего могут закрыться АЗС с малым оборотом. Таких в Украине около 25% от общего числа заправочных станций.

Об этом сообщил известный эксперт, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в Facebook.

"Я не знаю, как они выживали до сих пор, но теперь уход на карантин для них неизбежен. Не исключаю, что они будут скуплены более крупными коллегами", - прокомментировал он возможность закрытия АЗС.

По оценкам эксперта, еще 10-15% станций в группе риска. Сюда, например, попадают приграничные станции, которые пострадают из-за того, что граница закрылась.

Как сообщил Куюн, падение продаж топлива с середины прошлой недели составило 15%, а к выходным – достигло 20%. Наибольший спад – 40% - в западных регионах. Кроме того, на АЗС, расположенных в районе пограничных переходов, продажи упали на 90%.

Что касается цен на бензин, по его данным, при долларе 30 грн. за гривню расчет показывает потенциал снижения по бензину на 3 грн/л, по ДТ – на 2,5 грн/л, а если доллар будет по 28, тогда 4,2 и 3,7 грн/л соответственно.

Куюн считает, что если бы не провал курса, падение цен на нефть и нефтепродукты в мире дало бы снижение закупочных цен в апреле на 6 и 5,5 грн/л для бензина и ДТ соответственно.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" разбиралась, еак обвал на мировых рынках скажется на украинской экономике, курсе гривны и тарифах на коммуналку.

Также мы писали о том, что в Антимонопольном комитете прогнозируют снижение цен на бензин на украинских АЗС.