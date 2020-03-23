Сегодня, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к гражданам касательно коронавируса.

В видеообращении глава государства сообщил, что сегодня ночью в Борисполь прилетел украинский военный борт, который доставил из Китая тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и другие средства борьбы с Covid-19.

"Продолжается активная и беспрерывная работа, чтобы уже на этой неделе из Китая, Южной Кореи и многих других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы, респираторы, маски, быстрые тесты, аппараты ИВЛ", - отметил Зеленский.

По его словам, все государственные службы в последнее время работают практически круглосуточно и руководствуются девизом: "Выспимся после коронавируса".

Зеленский отметил, что полученный груз будет распределен по всем регионам Украины: поступит в больницы, лабораторий, в полицейских, пограничников и военных. Президент добавил, что это был первый, но не последний подобрей рейс.

Президент поблагодарил медиков, пограничникам, полицейских, работников Укрпочты, социально ответственный бизнес и волонтеров, которые возглавили борьбу с коронавирусом в стране.

Отдельно президент выразил благодарность военным, защищают границы на востоке Украины. "Сегодня все информационное пространство заполнено темой коронавируса. Но защита Украины остается нашим приоритетом", - сказал Зеленский.

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Полную версию обращения Владимира Зеленского от 23 марта публикует телеграм-канал "Политика Страны".