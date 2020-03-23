В понедельник, 23 марта, в Ивано-Франковске умерла 65-летняя женщина, у которой подозревают острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"Сегодня, к сожалению, женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице", - сказал Марцинкив в своем видеообращении.

Как он сообщил, умершая женщина - жительница села Чукаловка Тысменицкого района Ивано-Франковской области, которое непосредственно соседствует с областным центром.

"Пока что она с подозрением, соответствующие тесты переданы в Киев, соответственно, будем иметь возможность получить необходимую информацию завтра", - добавил Марцинкив.

Видео: Facebook/Руслан Марцинкив. Слова об умершей с 0:40

Напомним, 17 марта, в областной клинической больнице на Прикарпатье умерла 56-летняя женщина с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на вечер воскресенья в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания: в Днепропетровской области - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Ивано-Франковской - 5 (1 летальный); Киеве - 29; Киевской области - 5; Львовской - 2; Тернопольской - 1; Черновицкой - 25 (1 летальный); Черкасской - 1.

Также в понедельник в Киеве стало известно о еще 4 случаях коронавируса. Всего в столице 28 больных.