По Киеву ездит автомобиль, капот которого закрыт огромной защитной маской. Вероятно владелец кроссовера Mitsubishi надел респиратор на свою машину для того, чтобы лишний раз напомнить жителям столицы о введенном из-за коронавируса карантине.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в понедельник, 23 марта.

Также встреча с защищающимся от коронавируса автомобилем у многих киевлян вызывает улыбку. Люди предполагают, что владельцы машины - медики.

Фото: Страна

Напомним, в Киеве из-за карантина в связи с распространением коронавируса с сегодняшнего дня остановлена работа всего общественного транспорта. Проехать по определенным маршрутам можно только обладятелям специальных пропусков.

Ранее "Страна" писала о том, что в понедельник в Киеве зафиксировали еще 4 случая коронавируса, всего в столице 28 больных.

Также мы сообщали, что в супермаркетах Киева появились очереди за едой, химией и туалетной бумагой.