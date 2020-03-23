В Киеве зарегистрировали еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Количество больных киевлян на понедельник, 23 марта, выросло до 28 человек.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло в столице до 28 человек", - написал Кличко.

По его словам, среди новых 4 случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области. Женщина в возрасте 28 лет - вернулась из Австрии. И 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.

Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.

Кроме того, глава столицы обратился к МВД с просьбой усилить контроль за соблюдением карантина в Киеве.

"Сегодня, когда в Украину спецрейсами из-за границы возвращаются десятки тысяч украинцев, - мы получаем угрозу возможного быстрого распространения инфекции. Я обращаюсь к МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами строгих ограничительных мер, особенно теми, которые прибывают в страну. А также - выполнения предприятиями и учреждениями мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников. Мы должны максимально ограничить количество социальных контактов!", - отметил Кличко.

Скриншот: Facebook/Виталий Кличко

Напомним, ранее во время утреннего брифинга Кличко сообщил, что в Киеве выявили уже 24 случая коронавируса. Ранее в Минздраве сообщили, что, по состоянию на утро 23 марта, в Киеве зафиксировали 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Украине, по данным официальной статистики МОЗ, зарегистрировали 73 случая коронавирусной болезни Covid-19.