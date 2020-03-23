Кабинет министров Украины с 12:00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь"

Об этом сообщает Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Согласно решению правительства, с завтра ( 24 марта) с 12:00 гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью. Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, – будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств",- говорится в сообщении.

Шмыгаль отмечает, что "решение непопулярное и неудобное", но темпы распространения коронавируса растут и поэтому должны усиливаться ограничительные меры.

Фото: t.me

До этого Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратил метрополитен, с полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, введены ограничения работы общественного транспорта.

Напомним, что спецпропуска для проезда в общественном транспорте Киева получили более 225 тысяч человек.

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