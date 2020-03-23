В феврале поставки смартфонов по всему миру упали на 38% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году из-за пандемии коронавируса Covid-19: 61,8 млн устройств против 99,2 млн смартфонов.

Как передает ITC.ua, это самое большое падение рынка за всю его историю.

"Компания Strategy Analytics выпустила свежий отчёт за прошедший месяц, согласно которому поставки смартфонов в мире упали на 38% (с 99,2 миллиона до 61,8 миллиона в штучном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое большое падение рынка за всю его историю", - говорится в сообщении.

Ощущение дефицита устройств чувствовалось по всему миру, а особенно сильно в Азии, где вспышка началась раньше всего.

"Люди или не хотели, или не могли посещать магазины, в добавок некоторым компаниям пришлось временно прекратить производство своей продукции после случаев заражения работников", - подчеркивается в тексте сообщения.

Более того, ожидания в текущем месяце еще хуже, чем в предыдущем: болезнь достигла Европы и Северной Америки, что обернулось карантином в 35 странах.

Напомнм, в Apple ограничили продажи iPhone в своих интернет-магазинах во многих странах мира, в том числе в США и Китае. Так, один человек сможет купить онлайн не более двух смартфонов компании.

Как сообщалось ранее, Apple закрыла магазины по всему миру из-за распространения коронавируса.