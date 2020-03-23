Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Об этом в понедельник, 23 марта, в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19", - написал Шмыгаль.

Напомним, 21 марта в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заражения коронавирусом жены замглавы облсовета. Ранее Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщалось, сегодня глава МОЗ Илья Емец призвал нардепов пройти тест на коронавирус и проголосовать за чрезвычайное положение в Украине.