Около 4 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом COVID-19 в Испании, которая стала второй наиболее пострадавшей от болезни страной в Европе.

Об этом сообщил глава-координатор служб экстренной медицинской помощи Фернандо Симон, передает El Mundo.

"У нас есть некоторые данные, которые нам не нравятся, потому что мы должны попытаться контролировать их, например, пострадали 3910 медицинских работников", - сказал он.

Учитывая, что количество случаев заболевания, зарегистрированных в Испании возросло до 33089 по сравнению с 28572 случаями в воскресенье, можно сказать, что заболевшие медицинские работники составляют почти 12% от общего числа инфицированных.

Как отмечается, сейчас в Испании разворачивают программу тестирования на коронавирус, медики и персонал домов престарелых будут в приоритете.

Напомним, в Испании от коронавируса за последние 24 часа умерли 462 больных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.

Как сообщалось, в Испании за день коронавирусом заразились почти 5 тысяч человек и число жертв перевалило за тыcячу.