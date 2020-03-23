В медицинских вузах Украины уже ищут среди студентов желающих работать в больницах во время эпидемии коронавируса. Студенты-медики опасаются, что на эту работу придется выходить в добровольно-принудительном порядке и использовать как "пушечное мясо".

Об этом говорится в письме студента 6го курса, которое пришло в редакцию "Страны".

"Вчера сказали что студентов будут привлекать к работе и помощи врачам, не зная ни прав ни обязанностей , без защиты , как пушечное мясо... Сегодня уже старост спрашивали в деканате, есть ли желающие. Все реально понимают что через неделю - две привлекут в обязательном порядке... Летом нам выходить на работу , мест нет, главврачи отказываются нас брать, так как нечем платить и на фоне всего этого еще печальнее, что нас тянут на борьбу с коронавирусом... Просим чтобы рассказали права и обязанности и дали защиту, костюмы, маски. Страшно идти в одном халате не понятно куда", - написали в письме

Напомним, накануне в Минздраве озвучили информацию о том, что студентов-медиков 5-6 курсов и интернов привлекут к борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее "Страна" писала о том, что медики "скорой" будут на дому делать заболевшим украинцам экспресс-тесты на коронавирус и грипп.

Такзже мы сообщали, что глава МОЗ Емец призвал нардепов пройти тест на коронавирус и проголосовать за чрезвычайное положение в Украине.