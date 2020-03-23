Из бывшего Союза вируса пока нет в Туркменистане и Таджикистане. Фото: Страна.ua

О новом типе коронавируса стало известно 31 декабря 2019 года и сегодня официально зафиксирован 351 731 заболевший, более 100 тысяч человек умерло. На данный момент проще посчитать те страны, до которых не добралась болезнь, чем те, в которых есть хотя бы случай.

По состоянию на сегодня ни одного случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано в таких 43 государствах:

  1. Северная Корея
  2. Таджикистан
  3. Туркменистаy
  4. Остров Святой Елены
  5. Мьянма
  6. Йемен
  7. Мали
  8. Малави
  9. Бурунди
  10. Южный Судан
  11. Сьерра-Леоне
  12. Лаос
  13. Ботсвана
  14. Лесото
  15. Гвинея-Бисау
  16. Коморы
  17. Соломоновы острова
  18. Западная Сахара
  19. Белиз
  20. Вануату
  21. Сан Томе и Принсипи
  22. Самоа
  23. Кирибати
  24. Микронезия
  25. Тонга
  26. Маршалловы острова
  27. Северные Марианские острова
  28. Американское Самоа
  29. Сент-Китс и Невис
  30. Острова Теркс и Кайкос
  31. Британские Виргинские острова
  32. Карибские Нидерланды
  33. Палау
  34. острова Кука
  35. Ангилья
  36. Тувалу
  37. Острова Уоллис и Футуна
  38. Науру
  39. Сен-Бертелеми
  40. Сен-Пьер и Микелон
  41. Фолклендские острова
  42. Ниуэ
  43. Токелау

Напомним, что лидер ФРГ Ангела Меркель сделала тест на коронавирус.

Также мы писали о том, что китайский эксперт-вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.

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