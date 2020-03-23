О новом типе коронавируса стало известно 31 декабря 2019 года и сегодня официально зафиксирован 351 731 заболевший, более 100 тысяч человек умерло. На данный момент проще посчитать те страны, до которых не добралась болезнь, чем те, в которых есть хотя бы случай.

По состоянию на сегодня ни одного случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано в таких 43 государствах:

Северная Корея Таджикистан Туркменистаy Остров Святой Елены Мьянма Йемен Мали Малави Бурунди Южный Судан Сьерра-Леоне Лаос Ботсвана Лесото Гвинея-Бисау Коморы Соломоновы острова Западная Сахара Белиз Вануату Сан Томе и Принсипи Самоа Кирибати Микронезия Тонга Маршалловы острова Северные Марианские острова Американское Самоа Сент-Китс и Невис Острова Теркс и Кайкос Британские Виргинские острова Карибские Нидерланды Палау острова Кука Ангилья Тувалу Острова Уоллис и Футуна Науру Сен-Бертелеми Сен-Пьер и Микелон Фолклендские острова Ниуэ Токелау

Напомним, что лидер ФРГ Ангела Меркель сделала тест на коронавирус.

Также мы писали о том, что китайский эксперт-вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.