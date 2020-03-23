От Северной Кореи до Кирибати. До каких стран не добрался коронавирус. Список
О новом типе коронавируса стало известно 31 декабря 2019 года и сегодня официально зафиксирован 351 731 заболевший, более 100 тысяч человек умерло. На данный момент проще посчитать те страны, до которых не добралась болезнь, чем те, в которых есть хотя бы случай.
По состоянию на сегодня ни одного случая заболевания коронавирусом не зарегистрировано в таких 43 государствах:
- Северная Корея
- Таджикистан
- Туркменистаy
- Остров Святой Елены
- Мьянма
- Йемен
- Мали
- Малави
- Бурунди
- Южный Судан
- Сьерра-Леоне
- Лаос
- Ботсвана
- Лесото
- Гвинея-Бисау
- Коморы
- Соломоновы острова
- Западная Сахара
- Белиз
- Вануату
- Сан Томе и Принсипи
- Самоа
- Кирибати
- Микронезия
- Тонга
- Маршалловы острова
- Северные Марианские острова
- Американское Самоа
- Сент-Китс и Невис
- Острова Теркс и Кайкос
- Британские Виргинские острова
- Карибские Нидерланды
- Палау
- острова Кука
- Ангилья
- Тувалу
- Острова Уоллис и Футуна
- Науру
- Сен-Бертелеми
- Сен-Пьер и Микелон
- Фолклендские острова
- Ниуэ
- Токелау
Напомним, что лидер ФРГ Ангела Меркель сделала тест на коронавирус.
Также мы писали о том, что китайский эксперт-вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в Европе.
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