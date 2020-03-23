В последние дни активизировались разговоры о введения в Украине режима чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом. Правда, никакой конкретики пока нет. По закону для этого нужно, чтоб сначала собрался СНБО утвердил решение, которое затем оформит в свой Указ президента. После чего Указ должна утвердить Верховная Рада.

На этой неделе должно состояться внеочередное заседение Рады, но до сих пор непонятно - будет ли на него выносится вопрос о введении режима ЧП.

Судя по тому, что рассказали депутаты "Стране", в парламенте нет единого мнения по поводу того - вводить ли ЧП или нет и если да, то в каком виде.

Почти все фракции выступают против. Фракция "Слуги народа", если президент примет решение, естественно, перечить ему не станет. Но, как показывает практика, даже на важнейших голосованиях слуги народа не могут собрать только своими силами 226 голосов и приходится прибегать к помощи других фракций и групп.

Но в данном случае, такую помощь будет получить сложнее, чем обычно. Так как для депутатов из других фракций и групп не совсем понятно зачем для борьбы с эпидемией вводить ЧП (при том, что режим чрезвычайной ситуации и так действиует во многих регионах), зато есть опасения, что чрезвычайное положение может быть использовано властями и близкими к ней олигархами для зачистки политического и медийного пространства, а также для отжатия активов.

"Страна" опросила народных депутатов по поводу того, что они думают о возможно введении чрезвычайного положения в Украине.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

"Нужно чрезвычайное вводить как можно скорее. Я сейчас нахожусь на улице Институтской в Киеве, и многие люди гуляют, стоят в очереди за кофе. Нам нужно вводить радикальные меры, чтобы ограничить пребывание людей на улице. Если этого не сделать, то мы можем получить опыт Италии. Чрезвычайное положение поможет предотвратить это. Итальянская медицина считается худшей в Европе, но давайте будем честными: украинская медицина еще хуже. Нет лекарств, вакцины. Единственный метод – карантин, самоизоляция. Это единственный способ выиграть время”.

Александр Дубинский, депутат фракции "Слуга народа" (пост в ФБ):

"Я - за введение чрезвычайного положения в стране на период карантина. Это необходимая мера для сокращения социальных контактов людей, которые - в случае заражения - не имеют шансов получить медицинскую помощь. Однако я убеждён, что перед введением ЧП парламентские фракции должны собраться на широкие консультации, и определить перечень решений, которые будут сопровождать ЧП. С моей точки зрения, обязательными пунктами в таких решениях должны быть:

- остановка выплат по долгам государства и коммерческих структур за рубеж;

- запрет на вывод капитала из страны, в тч дивидендов;

- оплачиваемый отпуск/больничный всем работникам, которые будут отправлены в отпуск на период ЧП;

- кредитование предприятий под 0% для этих выплат;

- выплата гарантированного ежемесячного дохода за счет государства всем замозанятым, оформленным в качестве ФЛП и их сотрудникам;

- обязательный оплачиваемый отпуск или больничный для всех без исключения работников 60+;

- жесткое наказание за мародерство всех видов и типов (как, например, продажа специальных проездных в транспорте);

- полное перекрытие границ и приём в Украину граждан только после обязательного теста и 14 дневного карантина.

В ином случае, все меры будут бесполезны, и приведут к экономическому коллапсу. Это минимальный перечень.

К нему уже предложено добавить:

- запрет на расторжение арендных договоров, в случае не оплаты в период карантина;

- фонд гарантирования кредитов малого и среднего бизнеса, с рассрочкой оплаты кредитов на год;

- малоимущим имеющим кредиты можно также обращаться за гарантией по банковским кредитам;

- прямая финансовая помощь на коммунальные услуги малоимущим на период карантина;

- выделение бесплатного набора продуктов и лекарств малоимущим".

Иван Крулько, депутат фракции "Батьківщина":

"На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение. Учитывая те ограничения, которые оно за собой влечет. Наоборот, правительству необходимо думать, что делать с экономикой, и привлечь все силы, чтобы не было распространения коронавируса. Мы поддерживаем карантин. У нас не наивысшие показатели, если смотреть на статистику, хотя я сомневаюсь в ее правдивости. Нам нужно знать правду. Я лично ставил вопрос, сколько людей заболело пневмонией и ОРВИ в январе-феврале 2020 года и сколько из них погибло. У нас до сих пор нет этой статистики".

Илья Кива, депутат от "Оппоплатформа":

"Ввести чрезвычайное положение, закупорить людей по домам – это единственное, что может сейчас сделать наша власть. А нужно было предоставить правильное медицинское обслуживание, обеспечить медиков всем необходимым, перестроить предприятия на производство средств гигиены, наказать преступников, которые нажились на болезнях. Но этого всего не делают, поэтому вводят чрезвычайное положение, чтобы была возможность большего контроля и возможности дальше грабить нашу многострадальную страну, а не чтобы уберечь людей".

Алексей Гончаренко, депутат партии "Европейская Солидарность":

"Сейчас вводить чрезвычайное положение не стоит. Какие на это основания, и что оно должно решить? Кроме желания ввести маленькую диктатуру, не вижу другой мотивации. Ввести чрезвычайное положение нужно, если будут тяжелые последствия с эпидемией. Сейчас в некоторых регионах Украины режим чрезвычайной ситуации, это нормально. Мне должны объяснить, в чем смысл этого. Будут тяжелые экономические последствия. Как по мне, сейчас это не меньший вызов, чем эпидемия".

Юрий Павленко, депутат "Оппоплатформы":

"Дискуссия о том, нужно ли чрезвычайное положение – неправильная. Здесь нужно говорить, какие шаги предпринять в данной ситуации. Важно от СНБО и правительства услышать анализ ситуации и конкретные аргументы, почему стоит ввести чрезвычайное положение. При его введении будут ограничение прав, свобод, возможностей людей, а способна ли власть обеспечить эти ограничения? Не приведет ли это к негативным последствиям? Дискуссия продолжается. Ничем не отличается ситуация, в Житомирской области, где введен режим чрезвычайной ситуации и в других областях, где его нет. Важно разработать шаги по поддержки бюджета, социальной защиты тех, кто находится на первой линии борьбы с коронавирусом. Если можно обезопасить граждан одним специальным законом, то смысла вводить чрезвычайное положение нет. Главное, не ставить воз впереди коня. Решение о чрезвычайном положении – самое простое. Ввели и все, а в этой ситуации нет простого решения".